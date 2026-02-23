تكنولوجيا: تحذر شركة لينوفو شركاءها من ارتفاعات قادمة في الأسعار عبر العديد من خطوط الإنتاج، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر الشخصية والخوادم التجارية.

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقا لرسالة أخيرة وزعتها لينوفو، ستدخل الشركة قريبا زيادات في الأسعار تؤثر على مجموعتي آي دي جي وإي إس جي المسؤولتين عن الحواسيب الشخصية التجارية والبنية التحتية لمراكز البيانات على التوالي. تم القيام بذلك، بشكل غير مفاجئ، لمواكبة التقلبات المحيطة بصناعة دي رام على وجه الخصوص.

وفقا لرسالة تمت مشاركتها مع سي آر إن، كشفت لينوفو أن سيناريو السوق الحالي، وخاصة أزمة تسعير دي رام، جعل من الضروري للشركة رفع الأسعار عبر تشكيلات حواسيبها الشخصية التجارية وخوادمها. وقد تواصلت الشركة بنفس الشأن مع شركائها، لتشجيعهم على إجراء مشترياتهم قبل دخول زيادات الأسعار حيز التنفيذ في مارس.

حتى أن رئيس لينوفو في أمريكا الشمالية، رايان ماكوردي، ذهب إلى أبعد من ذلك وصرح بأنه لا توجد طريقة لتجنب الاضطرار إلى تعديل الأسعار، تاركا المجال لمزيد من التعديلات في المستقبل اعتمادا على العرض والطلب. ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن تصرف إبلاغ العملاء بوقت كاف قبل زيادة الأسعار كان الخطوة الصحيحة، على الأقل من وجهة نظر أخلاقية.

ومع ذلك، كما كشف عميل لم يرغب في الكشف عن اسمه، تحتفظ لينوفو بالحق في إعادة تسعير الطلبات التي لم يتم شحنها بحلول 31 مارس، حتى لو تم تقديم الطلبات في غضون شهر فبراير. لقد حصد قطار ضجة الذكاء الاصطناعي المستمر العديد من الضحايا، حيث أعلن العديد من مصنعي المعدات الأصلية بالفعل عن زيادات في الأسعار لمواكبة اتجاهات الصناعة.

علاوة على ذلك، ستشهد مجموعة إي إس جي التابعة لشركة لينوفو والتي تعتني بأعمال مراكز البيانات الخاصة بالشركة، نوافذ تسعير معدلة تبلغ 14 و 30 يوما لمنصات العطاءات الداخلية والخارجية الخاصة بها. غني عن القول أن الشروط المذكورة أعلاه قابلة لمزيد من التغيير، اعتمادا أيضا على ظروف السوق. كما تمت إعادة هيكلة تشكيلات منتجات معينة، وتم إجراء تغييرات أخرى على التكوينات لتبسيط عملية الطلب للعملاء، وفقا لـ سي آر إن.