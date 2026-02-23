شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني ينتعش بسبب تحركات ترامب الجمركية والان مع بالتفاصيل

•المحكمة العليا الأمريكية تصدر حكماً تاريخياً ضد رسوم ترامب

•دونالد ترامب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى 15%

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة اليابانية



ارتفع الين الياباني على نطاق واسع بالسوق الأسيوية يوم الاثنين في مستهل تعاملات الأسبوع مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،ليبدأ في التعافي من أدنى مستوى في قرابة أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي ،وسط نشاط عمليات شراء الأصول الآمنة ،بسبب المخاوف المرتبطة بتحركات ترامب الجمركية بعد القرار التاريخي للمحكمة العليا في الولايات المتحدة.



مع انحسار الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني ، تراجعت احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية حتى سبتمبر القادم ،ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الحاسمة في اليابان.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بحوالي 0.7% إلى ( 153.99¥) ، من سعر إغلاق يوم الجمعة عند (155.03¥)، و سجل أعلى مستوى خلال تعاملات اليوم عند (154.95¥).



•أنهي الين تعاملات الجمعة منخفضاً بأقل من 0.1% مقابل الدولار ،في ثالث خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى في قرابة أسبوعين عند 155.64 ينات ،بسبب تراجع الضغوط التضخمية في اليابان.



•وفقد الين الياباني الأسبوع الفائت نسبة 1.6% مقابل الدولار الأمريكي ،في ثاني خسارة أسبوعية في غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ يوليو 2025 ،بسبب تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية ،بالإضافة إلى المخاوف المرتبطة بالسياسات الاقتصادية التحفيزية لرئيسة الوزراء اليابانية " ساناي تاكايتشي".



تحركات ترامب الجمركية

أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكماً تاريخياً يوم الجمعة الموافق 20 فبراير 2026 يقضى ببطلان الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة ترامب سابقاً، معتبرة أن استخدام "قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية" (IEEPA) لفرض هذه الرسوم يتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة للرئيس.



وفى رد فعل سريع ، أعلن ترامب يوم السبت الموافق 21 فبراير 2026 عن رفع الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى 15% على أن تدخل حيز التنفيذ الفعلي بدايةً من غداً الثلاثاء الموافق 24 فبراير 2026.



لجأ ترامب هذه المرة إلى "المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974"، وهو قانون يسمح للرئيس بفرض رسوم مؤقتة لمدة تصل إلى 150 يوماً لمعالجة عجز ميزان المدفوعات دون الحاجة لموافقة فورية من الكونجرس.



والجدير بالذكر أن حكم المحكمة العليا قد أثار تساؤلات قانونية ضخمة حول ما إذا كانت الشركات التي سددت مليارات الدولارات تحت النظام القديم "غير القانوني" ستحصل على تعويضات، وهو أمر قد يستغرق سنوات في المحاكم.



الفائدة اليابانية

•أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة في طوكيو ،تراجع معدل التضخم الأساسي الياباني في يناير لأدنى مستوى في عامين ،لتتقلص الضغوط التضخمية على البنك المركزي الياباني.



•عقب تلك البيانات ،تراجع تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع مارس المقبل من 10% إلى 3%.



•وتراجع تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع أبريل من 50% إلى 30%.



•وفي أحدث استطلاعات الرأي لوكالة "رويترز": بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة إلى مستوي 1% في سبتمبر.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



نظرة فنية

