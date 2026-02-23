سعر الذهب يحقق هدفنا السعري ويواصل الزحف الصاعد - توقعات اليوم – 23-02-2026

قفز سعر الذهب (GOLD) صعودًا خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليتمكن من اختراق مستوى المقاومة 5,100 دولار، وهو المستوى الذي أشرنا إليه سابقًا كهدف سعري في تحليلاتنا الماضية، ويعكس هذا الاختراق تحسنًا واضحًا في شهية المخاطرة، خاصة مع استفادة السعر من الدعم الديناميكي الناتج عن استقراره أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما عزز من قوة الدفع الصاعد.

ويأتي هذا الأداء في ظل سيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير، مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بما يعكس انتظامًا في الهيكل الفني الإيجابي، وعليه فإن الثبات أعلى مستوى 5,100 دولار قد يمهد الطريق لاستهداف قمم جديدة خلال الفترة القادمة، بينما يبقى كسر هذا المستوى مجددًا إشارة على احتمالية الدخول في حركة تصحيحية مؤقتة.