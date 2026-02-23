سعر الإيثيريوم (ETHUSD) ينزلق انخفاضاً – توقعات اليوم – 23-02-2026

ارتفع سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مفرط مقارنة بحركة الزوج، ما يشير إلى تراجع سريع في قوة الزخم الإيجابي المصاحب له، خاصة مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافيه بشكل كامل، بالإضافة لكسره في وقت سابق لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير.