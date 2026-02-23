شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يحقق بعض المكاسب-توقعات اليوم 23-2-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-02-23 03:25AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
نجح سعر النحاس بالصمود فوق مستوى الدعم المتمركز عند 5.5100$ ليتصدى بذلك خلال التداولات الأخيرة لسلبية مؤشر ستوكاستيك بتشكيله لبعض الموجات الصاعدة وتحقيقه لمستوى 5.8150$.
نذكر بأهمية تجاوز السعر خلال الفترة الحالية للحاجز المستقر عند 5.9700$ ليفتح ذلك باب تفعيل الهجوم الصاعد من جديد وليمنحه فرصة لتسجيل العديد من المكاسب باندفاعه نحو 6.1200$ ومن ثم ليضغط على المقاومة الممتدة نحو 6.2400$.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.7200$ و 5.9700$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع