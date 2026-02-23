الاقتصاد

سعر النحاس يحقق بعض المكاسب-توقعات اليوم 23-2-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر النحاس يحقق بعض المكاسب-توقعات اليوم 23-2-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يحقق بعض المكاسب-توقعات اليوم 23-2-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-02-23 03:25AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

نجح سعر النحاس بالصمود فوق مستوى الدعم المتمركز عند 5.5100$ ليتصدى بذلك خلال التداولات الأخيرة لسلبية مؤشر ستوكاستيك بتشكيله لبعض الموجات الصاعدة وتحقيقه لمستوى 5.8150$.

 

نذكر بأهمية تجاوز السعر خلال الفترة الحالية للحاجز المستقر عند 5.9700$ ليفتح ذلك باب تفعيل الهجوم الصاعد من جديد وليمنحه فرصة لتسجيل العديد من المكاسب باندفاعه نحو 6.1200$ ومن ثم ليضغط على المقاومة الممتدة نحو 6.2400$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.7200$ و 5.9700$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا