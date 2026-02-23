سعر النحاس يحقق بعض المكاسب-توقعات اليوم 23-2-2026

نجح سعر النحاس بالصمود فوق مستوى الدعم المتمركز عند 5.5100$ ليتصدى بذلك خلال التداولات الأخيرة لسلبية مؤشر ستوكاستيك بتشكيله لبعض الموجات الصاعدة وتحقيقه لمستوى 5.8150$.

نذكر بأهمية تجاوز السعر خلال الفترة الحالية للحاجز المستقر عند 5.9700$ ليفتح ذلك باب تفعيل الهجوم الصاعد من جديد وليمنحه فرصة لتسجيل العديد من المكاسب باندفاعه نحو 6.1200$ ومن ثم ليضغط على المقاومة الممتدة نحو 6.2400$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.7200$ و 5.9700$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع