- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو مقابل الين يكرر الإغلاقات الايجابية-توقعات اليوم 23-2-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-02-23 03:27AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
لم ينجح سعر الزوج بتأكيد الاتجاه خلال تداولات يوم الجمعة نظرا لتذبذبه المتكرر ما بين محاور النطاق الجانبي المتمثل بالحاجز المستقر عند 209.15 بينما يستمر مستوى 208.20 بتشكيله لدعم إضافي قوي أمام التداولات الحالية.
ننصح بالبقاء على الحيادية وانتظار تأكيد تجاوز السعر لإحدى المحاور لنتمكن من تأكيد الاتجاه العام, نذكر بأن تأكيد اختراق السعر للحاجز سيفتح أمامه باب تسجيل مكاسب عديدة قد تبدأ من 210.65 و211.70 على التوالي, بينما كسر الدعم والثبات أدناه سيدفع به ذلك لتكبد العديد من الخسائر لنتوقع تسلله بشكل أولي نحو 207.05.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 208.20. و 209.15
توقعات السعر لهذا اليوم: نستمر بالحيادية