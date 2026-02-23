الاقتصاد

سعر اليورو مقابل الين يكرر الإغلاقات الايجابية-توقعات اليوم 23-2-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-23 03:27AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

لم ينجح سعر الزوج بتأكيد الاتجاه خلال تداولات يوم الجمعة نظرا لتذبذبه المتكرر ما بين محاور النطاق الجانبي المتمثل بالحاجز المستقر عند 209.15 بينما يستمر مستوى 208.20 بتشكيله لدعم إضافي قوي أمام التداولات الحالية.

 

ننصح بالبقاء على الحيادية وانتظار تأكيد تجاوز السعر لإحدى المحاور لنتمكن من تأكيد الاتجاه العام, نذكر بأن تأكيد اختراق السعر للحاجز سيفتح أمامه باب تسجيل مكاسب عديدة قد تبدأ من 210.65 و211.70 على التوالي, بينما كسر الدعم والثبات أدناه سيدفع به ذلك لتكبد العديد من الخسائر لنتوقع تسلله بشكل أولي نحو 207.05.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 208.20. و 209.15 

 

توقعات السعر لهذا اليوم: نستمر بالحيادية

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

