زورت وباعت واخفت اضبارة.. 6 احكام قضائية بمجموع 12 عاما بحق موظفة بعقاري كركوك

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهيئة، في بيان ورد للسومرية نيوز، إنَّ "محكمة جنايات كركوك / الهيئة الثانية، أصدرت ستة قرارات أحكام إدانةٍ وجاهيَّةٍ بحقّ مُوظَّفةٍ تعمل بصفة معاون شعبةٍ بمُديريَّة التسجيل العقاريّ في كركوك الثانية سابقاً، تقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين لكلٍّ منها بلغ مجموعها (١٢) سنةً؛ على خلفيَّة تلاعبها في قيود عقاراتٍ من خلال الحكّ والشطب، وترويج بعض معاملات بيع العقارات بشكلٍ غير قانونيٍّ، إضافةً إلى تزوير مُعاملاتٍ عقاريَّةٍ وإضرارها العمد بأموال ومصالح الجهة التي تعمل بها".



وبيَّنت أنَّ "المُدانة أقدمت أيضاً، بالاشتراك مع مُتَّهمةٍ أخرى مُفرَّقة قضيَّتها، على تمشية معاملة بيع أحد العقارات، وفتح إضبارةٍ فرعيَّةٍ دون مُراعاة التعليمات والتعمُّد في إضاعة الإضبارة الأصليَّـة، فضلاً عن التلاعب بأرقام غلاف إضبارة عقارٍ تابع لبلديَّة كركوك؛ ممَّا ألحق ضرراً بالمال العام".

واشارت الى أنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضايا وأقوال المُمثل القانونيّ لوزارة العدل، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّـة المُدانة، فأصدرت قراراتها وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، وبدلالة موادّ الاشتراك (٤٧ و٤٨ و٤٩) منه، وذلك لإلحاقها الضرر بمصالح الدولة، وإعطاء الحق للمُشتكين بمُراجعة المحاكم المدنيَّـة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرارات الدرجة القطعيـَّة

