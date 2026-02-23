سعر اليورو مقابل الدولار يخترق خط اتجاه تصحيحي هابط – توقعات اليوم – 23-02-2026

تراجع سعر عملة داش الرقمية (DASHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالسعر والذي أدى به إلى استمرار انخفاضه، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما قد يساعد على تماسك السعر بالمدى اللحظي، خاصة مع اقترابه من الاستناد لمستوى الدعم المحوري 32.25$.

لهذا فتوقعاتنا تقف على الحياد انتظاراً لسلوك سعر العملة الرقمية حيال مستوى الدعم المذكور 32.25 على مستوياته اللحظية القادمة، ففي حالة تماسك هذا الدعم من شأنه أن يدفع السعر للصعود، ليستهدف مستوى المقاومة 38.25$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: حيادي