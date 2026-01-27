اخبار الخليج / اخبار الإمارات

انطلاق منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم "، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، انطلقت اليوم أعمال الدورة الثانية من منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي تستضيفه دولة الإمارات بتنظيم من المجلس الوطني الاتحادي.
ويعقد المنتدى على مدار يومين في مقر المجلس الوطني الاتحادي، تحت عنوان: "تمكين المرأة من أجل مجتمعات متماسكة وشاملة: من الخليج إلى البحر الأبيض المتوسط".
ويشارك في المنتدى رؤساء برلمانات ووفود برلمانية ومنظمات مجتمعية إقليمية ودولية من دول ودول المنطقة الأورو متوسطية.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

