انت الان تتابع خبر نائبة كردية: طلبنا تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى الأحد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت غفور في حديث لـ الخليج 365، إن "الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني رفعا طلبا الى رئاسة مجلس النواب لتأجيل عقد الجلسة المقررة اليوم الثلاثاء لاختيار رئيس الجمهورية، إلى يوم الأحد المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة للحزبين من أجل التفاهم والوصل الى صيغة حل نهائية لاختيار مرشح واحد لهذا المنصب".وأضاف غفور، أن "الاتحاد الوطني مازال متمسكا بمرشحه نزار آميدي"، مشيرة الى ان "التفاهمات قد تشمل تشكيل حكومة كردستان".

وتابعت غفور، "نتوقع أن توافق رئاسة البرلمان على طلب التأجيل لوجود اتفاق مع الكتل السياسية السنية والشيعية لتأجيل جلسة اليوم".