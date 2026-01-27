صلاح ورفاقه في مهمة أوروبية بقلب الأنفيلد.. موعد مباراة ليفربول وكاراباج والقنوات الناقلة

يستعد عشاق الساحرة المستديرة ليلة غدٍ الأربعاء، 28 يناير 2026، لمتابعة مواجهة قوية تجمع بين نادي ليفربول الإنجليزي وضيفه كاراباج الأذربيجاني، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

طموحات ليفربول.. تأمين المربع الذهبي

يدخل “الريدز” المباراة وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب البطولة برصيد 15 نقطة، ويسعى المدرب آرني سلوت لتحقيق فوز يؤمن للفريق مكاناً في المراكز الثمانية الأولى، لتجنب خوض الملحق والتأهل مباشرة إلى دور الـ16. وتأتي هذه المباراة كفرصة مثالية لليفربول لمصالحة جماهيره بعد التعثر الأخير في الدوري الإنجليزي أمام بورنموث.

كاراباج.. ومحاولة إحداث المفاجأة

على الجانب الآخر، يحل فريق كاراباج ضيفاً على ملعب “أنفيلد” وهو يدرك صعوبة المهمة أمام بطل أوروبا السابق، إلا أن الفريق الأذربيجاني يطمح لتقديم أداء مشرف وربما إحداث مفاجأة تعرقل مسيرة ليفربول، مستنداً إلى حماس لاعبيه في مواجهة كبار القارة.

موعد المباراة وتوقيت الانطلاق

تنطلق المباراة غداً الأربعاء 28 يناير 2026، في التوقيتات التالية:

بتوقيت القاهرة: 10:00 مساءً.

بتوقيت مكة المكرمة: 11:00 مساءً.

بتوقيت أبوظبي: 12:00 منتصف الليل.

بتوقيت جرينتش: 8:00 مساءً.

القنوات الناقلة والمعلق

تملك شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية الحقوق الحصرية لنقل البطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

