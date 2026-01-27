آبل تكشف عن AirTag جديد بتقنيات محسّنة

كشفت شركة آبل عن AirTag الجديد المزود بشريحة ultra wideband المحسّنة، مما يتيح تتبع موقع أكثر دقة. يأتي المنتج الجديد بنفس السعر السابق لتكوينه، حيث يباع بسعر 29 دولارًا للقطعة الواحدة و99 دولارًا لأربعة قطع. تعتمد هذه الشريحة الجديدة على ميزة Precision Finding التي تستخدم إشارات حسية وبصرية وصوتية لإرشاد المستخدم إلى العناصر من مسافة تصل إلى 50 بالمئة أبعد مما قبل.

إلى جانب تحسينات التتبع، يأتي AirTag الجديد مع مكبر صوت مُحسّن بنسبة 50 بالمئة في الصوت، بالإضافة إلى شريحة بلوتوث موسعة النطاق تسمح بتحديد موقع العناصر من مسافات أبعد. يمكن أيضًا استخدام ميزة Precision Finding مع Apple Watch Series 9 أو النماذج الأحدث، مما يجعل العثور على العناصر أكثر سهولة.

يتوافق AirTag الجديد مع جميع الملحقات الموجودة حاليًا. تؤكد آبل على أن الجهاز لا يخزن بيانات الموقع أو التاريخ على الجهاز نفسه، كما أن الاتصال بشبكة ‘Find My’ مؤمن بتشفير شامل. تتضمن التدابير الأمنية أيضًا حماية ضد التعقب غير المرغوب، مثل التنبيهات عبر الأنظمة المختلفة ومعرفات بلوتوث فريدة تتغير بشكل متكرر. تذكر آبل شراكة مع جوجل في عام 2023 لوضع معيار صناعي يهدف إلى الحد من تتبع AirTag.











المصدر

Apple’s new AirTag has more range and a better speaker