مناورات صاروخية إيرانية

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الصواريخ التي تصممها إيران هدفها الدفاع عن النفس وردع أي هجوم، مشدّدة على أن برنامجها الصاروخي «ليس محلّ تفاوض»، في وقت يصف فيه مسؤولون إسرائيليون هذه الصواريخ بأنها مصدر تهديد.
وأعلن المتحدث باسم الخارجية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي في طهران أن «برنامج الصواريخ الإيرانية صُمم للدفاع عن الأراضي الإيرانية، لا ليكون محلّ تفاوض».
زعزعة الاستقرار
أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من تقدم برنامج الصواريخ البالستية الإيراني، وتتهم إيران بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.
وبحسب شبكة «إن. بي. سي» الأمريكية، يتخوف المسؤولون الأمريكيون أكثر فأكثر من توسع البرنامج الصاروخي الإيراني. ونقلت الشبكة أن مسؤولين يستعدون لإعلام الرئيس دونالد ترمب بـ«الخيارات المتاحة لشنّ هجوم جديد على إيران».
هجوم سابق
في يونيو لماضي، تواجهت إسرائيل وإيران في حرب امتدت 12 يوما، بعدما شنّت إسرائيل هجوما لم يسبق له مثيل على مواقع عسكرية ونووية، ومناطق سكنية أيضا، في الجمهورية الإسلامية.
وأسفرت تلك الغارات والضربات عن مقتل نحو ألف شخص في إيران، بحسب السلطات.
