تكنولوجيا: هواوي تطلق Watch 5 إصدار الذكرى العاشرة وتكشف عن لون جديد لـ Watch GT 6

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت هواوي عن سلسلة Nova 15 في الصين، وأعلنت في الوقت نفسه عن إطلاق Watch 5 إصدار الذكرى العاشرة، إلى جانب تقديم لون جديد لساعة Watch GT 6.

تأتي ساعة هواوي Watch 5 إصدار الذكرى العاشرة بسوار مميز مصنوع من النايلون المجدول بتصميم مركب، ويحمل شعار 10 سنوات، كما يظهر الشعار نفسه على التاج، في لمسة احتفالية خاصة بهذه المناسبة.

تحافظ النسخة الخاصة على المواصفات نفسها للنسخة القياسية من Watch 5، إذ تتوفر بمقاسين 46 مم و42 مم، وتضم شاشة LTPO AMOLED محمية بزجاج الياقوت. وتدعم الساعة مستشعر X-Tap الذي يوفر قراءات صحية متعددة تشمل تخطيط القلب ECG، وقياس PPG، وتحليل تباين نبضات القلب HRV.

تدعم الساعة أيضًا شريحة eSIM، وتوفر أكثر من 100 وضع رياضي، مع عمر بطارية يصل إلى 5 أيام عند تفعيل الشاشة الدائمة، ويصل إلى 11 يومًا عند استخدام وضع توفير الطاقة.

بالتوازي مع ذلك، قدمت هواوي لونًا جديدًا لساعة Watch GT 6 مقاس 41 مم، حيث أصبحت متوفرة الآن بلون أزرق ثلجي، إلى جانب الألوان الأبيض، والبنفسجي، والأسود، والأخضر.

يأتي الإصدار الأزرق الثلجي من Watch GT 6 بسوار من الفلورو مطاط، دون أي تغييرات على مستوى العتاد مقارنة ببقية الألوان. وتضم الساعة شاشة AMOLED قياس 1.32 بوصة، وتعمل بنظام TrueSense الصحي، مع عمر بطارية يصل إلى 7 أيام.

حددت هواوي سعر Watch 5 إصدار الذكرى العاشرة عند 2799 يوان صيني لنسخة 42 مم، و2899 يوان صيني لنسخة 46 مم. أما ساعة Watch GT 6 مقاس 41 مم باللون الأزرق، فتُباع بسعر 1488 يوان صيني.

ومن المقرر أن يبدأ بيع اللون الجديد من Watch GT 6 في الصين اعتبارًا من 1 يناير، بينما يتوفر إصدار الذكرى العاشرة من Watch 5 للشراء فورًا.

