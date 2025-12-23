الاقتصاد

سعر سهم هيوليت باكرد (HPQ) يواصل الهبوط – توقعات اليوم – 23-12-2025

واصل سعر سهم هيوليت باكرد HP INC (HPQ) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة إلى ما سبق نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 25.95$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 22.25$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

