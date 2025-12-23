"الوطني للأرصاد": أجواء معتدلة مع أمطار متفرقة من الخميس إلى الاثنين

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تسود حالة جوية خلال الفترة من 25 ديسمبر إلى 29 ديسمبر الجاري، حيث تشهد الدولة أجواءً لطيفة ومعتدلة، تميل إلى البرودة ليلاً، مع مرور امتداد منخفض جوي ضعيف، يصاحبه تدفّق للسحب المتوسطة والمنخفضة، مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة، تتركّز على الجزر والمناطق الشمالية، وقد تكون غزيرة أحياناً على أقصى شمال الدولة.. الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.. والبحر خفيف إلى متوسط الموج، يضطرب يوم الأحد مع دخول الرياح الشمالية الغربية.، والمركز يتابع الوضع على مدار الساعة، وسيوافي الجمهور بالمستجدات.

ووفقاً للمركز بدأ فصل الشتاء فلكياً في الثالث والعشرين من ديسمبر، ومناخياً شهر ديسمبر هو أحد أشهر الشتاء، وتنخفض معدلات الحرارة العظمى والصغرى بمقدار 3- 6 درجات عن شهر نوفمبر.

وتتأثر الدولة خلال الشهر بامتداد المرتفع السيبيري الممتد من الشمال، مصاحباً معه رياحاً شمالية شرقية تعمل على انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الليل، خاصة على المناطق الداخلية والجبلية، كما تتأثر أيضاً الدولة خلال هذا الشهر بمرور منخفضات جوية قادمة من الغرب، تؤدي إلى تكاثر السحب وتكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار أحياناً.

وساد اليوم طقس صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع ظهور السحب المنخفضة على الجُزر وبعض المناطق الغربية، ورطب ليلاً وصباح الغد على بعض المناطق الغربية مع تشكّل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان. ويتوقّع المركز، بحسب النشرة اليومية، أن يسود غداً طقس صحو إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الجزر والبحر غرباً، ورطب ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من10إلى20 تصل إلى35كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

كما يتوقع المركز أن يسود الخميس طقس صحو إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطب ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من10إلى 25 تصل إلى40كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.