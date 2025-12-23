شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستقر مع موازنة الأسواق بين المخاطر الجيوسياسية والعوامل الأساسية السلبية والان مع بالتفاصيل

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ،لتواصل تحطيم أرقامها القياسية ،مع الاقتراب بشدة من التداول فوق 4,500 دولار للأونصة لأول مرة في التاريخ ،وسط الطلب الاستثماري القوي على المعدن الثمين ،وبدعم هبوط مستويات العملة الأمريكية في سوق صرف العملات الأجنبية.



تأتي تلك التطورات في ظل ارتفاع احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية مرتين خلال العام المقبل،ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات نمو اقتصاد الولايات المتحدة خلال الربع الثالث من هذا العام.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بحوالي 1.25% إلى (4,497.86$) كأعلى مستوى على الإطلاق ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,443.38$) ، و سجلت أدنى مستوي عند (4,443.38$).



•عند تسوية الأسعار يوم الاثنين، حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 2.4%،في ثاني مكسب يومي على التوالي ،بعد اقتحام حاجز 4,400 دولار للأونصة لأول مرة على الإطلاق.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.2% ،ليعمق خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى في أسبوع ،عاكسًا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



وكما نعلم أن هبوط مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



يأتي هذا التراجع وسط نشاط عمليات بيع الدولار الأمريكي قبيل انطلاق عطلات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة ،وتحت ضغط تعليقات حِذرة لبعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،والتي توضح تنامي القلق حيال ضعف مؤشرات سوق العمل في الولايات المتحدة.



الفائدة الأمريكية

•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع يناير 2026 مستقر حاليًا عند 78% ،وتسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس مستقر عند 22%.



•ويُسعّر المستثمرون حاليًا خفضين لسعر الفائدة الأمريكية على مدار العام المقبل ،في حين توقعات الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى خفض واحد بمقدار 25 نقطة أساس.



نمو الاقتصاد الأمريكي

ومن أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه ،يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات نمو اقتصاد الولايات المتحدة خلال الربع الثالث ،والتي تأخر صدورها بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية.



تصدر بحلول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي المتوقع نمو بمعدل 3.2% خلال الربع الثالث ،وسجل أكبر اقتصاد فى العالم نمو بمعدل 3.8% فى الربع الثاني.



توقعات حول أداء الذهب

•قال كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد "تيم ووترر": أن التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا تُبقي الذهب في دائرة اهتمام المستثمرين كأداة تحوّط ضد حالة عدم اليقين.



•وأضاف ووترر: أن الذهب سجّل ارتفاعًا قويًا هذا الأسبوع في إطار تحوّل أوسع في مراكز المستثمرين، مع توقعات بمزيد من التيسير في أسعار الفائدة الأمريكية.



•وأوضح ووترر: أن المشترين لا يزالون ينظرون إلى المعادن النفيسة كوسيلة فعّالة لتنويع المحافظ الاستثمارية والحفاظ على القيمة،ولا أعتقد أننا وصلنا بعد إلى القمة بالنسبة للذهب أو الفضة.



•وقال محلل الأسواق في شركة ناغا " فرانك والباوم": مع اقتراب نهاية العام وتراجع مستويات السيولة، قد تتفاقم تقلبات الأسعار، مشيرًا إلى أن الذهب قد يظل حساسًا بشكل خاص للتطورات الجيوسياسية والتغيرات في توقعات أسعار الفائدة.



•وقال كبير الاستراتيجيين في شركة بيبرستون "مايكل براون": إن بعض التحركات العرضية قد تكون محتملة خلال فترة الأعياد مع تراجع السيولة في الأسواق.



•وأضاف براون: أن موجة الصعود يُتوقع أن تستأنف زخمها بقوة مع عودة أحجام التداول إلى مستوياتها العادية، حيث يُعتبر مستوى 5,000 دولار هدفًا طبيعيًا للذهب في العام المقبل، في حين يمثل مستوى 75 دولارًا هدفًا طويل الأجل للفضة.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت أمس الاثنين بحوالي 12.02 طن متري ،بأكبر قفزة يومية منذ 17 أكتوبر الماضي ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,054.56 طن متري،والذي يعد أعلى مستوى منذ 23 يونيو 2022.



نظرة فنية

