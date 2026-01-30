الجامعة العربية تطالب بالضغط على الاحتلال لإدخال المساعدات إلى غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - طالبت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، بضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي، للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من أجل تسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ، بما يلبي احتياجات أهالي القطاع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن للتحالف العالمي، لتنفيذ حل الدولتين، الذي تستضيفه وزارة الخارجية والتجارة الأيرلندية في العاصمة دبلن، بحضور وفود من مختلف دول العالم، بمن فيهم الأمين المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير فائد مصطفى، وذلك في إطار الحراك الدولي المتواصل، لتعزيز أفق تحقيق السلام العادل والدائم والشامل القائم على رؤية حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا مصطفى للبدء الفوري في تنفيذ برامج التعافي المبكر وإعادة الإعمار، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكاتها وعدوانها المتواصل على شعبنا الفلسطيني، وصولا إلى تمكينه من ممارسه حقه في تقرير المصير عبر إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، بعاصمتها القدس الشرقية، سبيلا لا بديل عنه لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وتناول الاجتماع تبادل المناقشات والأفكار، بين ممثلي الدول والمنظمات المشاركة في اجتماعات التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، والجهود الهادفة للمضي قدما باتجاه تنفيذ إعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسلام.

المصدر : وكالة وفا