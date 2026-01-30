اخبار العالم / اخبار العراق

مشعان الجبوري يرد على "تكذيب" البرلمان بشأن منع النواب السابقين من "صالة المطار"

بغداد - ياسين صفوان - وقال الجبوري في تدوينة تابعتها الخليج 365: "بيان مجلس النواب ينفي ما قلته عن منع النواب السابقين من استعمال صالته في المطارات، ولأن الكذب عيب لا ندخل بابه".

ونشر الجبوري وثيقة رسمية علق عليها بالقول: "هذه الوثيقة مسطر عليها موافقة رئيس المجلس على مقترحات المنع، وتمنح الصالة للمدراء العامين في المجلس".

وأضاف الجبوري في لهجة تحدٍّ واضحة: "لسنا أهل روايات، وهذا هو الفرق بيننا وبينهم؛ نحن نتكلم بالوثيقة لا بالرغبة".

