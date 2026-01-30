ملادينوف يزور "كريات غات" ضمن تحركات لتنفيذ خطة ترامب بشأن غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المدير العام لـ«مجلس السلام» في غزة ، نيكولاي ملادينوف ، زار اليوم الثلاثاء، مركز التنسيق الأميركي في مدينة كريات غات.

وأفادت هيئة البث بأن هذه الزيارة تأتي في إطار تحركات تهدف إلى التمهيد لمواصلة تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وافتتاح معبر رفح خلال الأيام المقبلة.

من جانبه، قال ملادينوف إنه اطّلع خلال الزيارة على عمل المركز المعني بتنسيق المساعدات الدولية المقدَّمة إلى قطاع غزة، إضافة إلى الجهود المبذولة للحفاظ على وقف إطلاق النار في القطاع.

وأكد ملادينوف التزام «مجلس السلام» بالعمل مع الشركاء الدوليين لضمان تمكين الإدارة الانتقالية في غزة من الوفاء بتفويضها، ووضع الأسس اللازمة لتحقيق سلام دائم للفلسطينيين والإسرائيليين.

المصدر : وكالات