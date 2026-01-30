هبوط الإيثريوم بأكثر من 6% وسط عمليات جني الأرباح

ارتفع الدولار الأسترالي يوم الخميس ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات، مدعومًا بصعود أسعار الذهب إلى مستويات قياسية، وتزايد التوقعات برفع محتمل للفائدة في أستراليا، مما ساعد أيضًا على صعود الدولار النيوزيلندي ("الكيوي") إلى أعلى مستوى له منذ سبعة أشهر.

خلال الليل، شهد الدولار الأمريكي بعض التعافي بعد موجة بيع، بعد أن أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن واشنطن تتبع سياسة الدولار القوي، بعد أن تجاهل الرئيس دونالد ترامب تراجع العملة مؤخرًا. كما ساعد موقف الاحتياطي الفيدرالي الذي حافظ على أسعار الفائدة دون تغيير مع الإشارة إلى قوة الاقتصاد على دعم الدولار الأمريكي، مع تأجيل السوق توقّع التخفيض القادم للفائدة إلى يونيو بعد انتهاء ولاية جيروم باول في مايو.

رغم ذلك، تفوق أداء عملتي الدوليين الأسترالية والنيوزيلندية على الدولار الأمريكي. حيث وصل الدولار الأسترالي إلى 0.7050 دولار أمريكي خلال الجلسة، بعد صعوده بنسبة 0.4% ليلًا في ثامن جلسة متتالية من المكاسب. كما سجلت أسعار الذهب، وهو أحد الصادرات الرئيسية لأستراليا، مستوى قياسي جديد عند نحو 5,600 دولار للأونصة.

في التداولات الآسيوية، تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.2% إلى 0.7025 دولار أمريكي، مع تحول معنويات المستثمرين في أسواق الأسهم بعد نتائج متباينة لعمالقة التكنولوجيا الأمريكية.

تتوقع جميع البنوك الأربعة الكبرى في أستراليا رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة في اجتماع البنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن جاءت معدلات التضخم أعلى من المتوقع في الربع الأخير. بينما لا تزال جولدمان ساكس ودويتشه بنك من بين البنوك القليلة التي تتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وقال أندرو بوك، كبير الاقتصاديين في جولدمان ساكس: "نحن لا نرى أن ارتفاع معدل التضخم المتوسط بنسبة +0.9% على أساس ربع سنوي يشكل مفاجأة كبيرة بما يكفي لتغيير السياسة النقدية من ميل للتيسير إلى رفع الفائدة الفعلي خلال ثلاثة أشهر فقط."

وأضاف: "نعتبر قرار فبراير قريبًا جدًا من الحسم، ونشير إلى عدة حالات سابقة كان فيها البنك مستعدًا لمفاجأة توقعات السوق."

إذا تم رفع الفائدة الأسبوع المقبل، فسيكون البنك الاحتياطي الأسترالي أول بنك مركزي من دول مجموعة العشرة (G10) — عدا اليابان — يرفع الفائدة في دورة التيسير العالمية الحالية.

وعلى الجانب الآخر، تراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.2% إلى 0.6050 دولار أمريكي، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ سبعة أشهر عند 0.6070 دولار خلال الجلسة. وتواجه العملة مقاومة عند مستويات 0.6060 – 0.6120. ومن المتوقع أن يحافظ البنك الاحتياطي النيوزيلندي على سعر الفائدة عند 2.25% في اجتماعه المقبل يوم 18 فبراير، على الرغم من اعتقاد المستثمرين أن الرفع التالي لن يحدث إلا في النصف الثاني من العام.