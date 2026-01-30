اخبار الخليج / اخبار الإمارات

سيف بن زايد: علاقة الإمارات والكويت متجذّرة صادقة

0 نشر
0 تبليغ

سيف بن زايد: علاقة الإمارات والكويت متجذّرة صادقة

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أن علاقة والكويت متجذّرة صادقة.


وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «الإمارات والكويت.. علاقة متجذّرة صادقة لم تبدأ اليوم، بل وُلدت من ذاكرة الخليج العربي، وتربّت على الأخوّة، ونضجت على الثقة، وستبقى ما بقي في البحر مدّ وفي القلوب ودّ».

— سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed)
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا