سيف بن زايد: علاقة الإمارات والكويت متجذّرة صادقة

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أن علاقة الإمارات والكويت متجذّرة صادقة.



وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «الإمارات والكويت.. علاقة متجذّرة صادقة لم تبدأ اليوم، بل وُلدت من ذاكرة الخليج العربي، وتربّت على الأخوّة، ونضجت على الثقة، وستبقى ما بقي في البحر مدّ وفي القلوب ودّ».

