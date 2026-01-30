«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تفتح باب التقديم لبرنامج الزمالة البحثية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية فتح باب التقديم لبرنامج الزمالة البحثية للدراسة ما بعد الدكتوراه، ابتداء من مطلع فبراير وحتى الحادي والثلاثين من مارس المقبل.

ونوّهت الجامعة إلى أنه يُطلب من الباحثين الراغبين في الحصول على الزمالة البحثية لدراسات ما بعد الدكتوراه، توفير الوثائق اللازمة التي تثبت حصولهم على درجة الدكتوراه من جامعة مرموقة، ويتعين عليهم إظهار القدرة على النشر العلمي والأثر في التخصص، والاستعداد الكافي للمساهمة في إثراء مجتمع الجامعة الفكري وتطويره، وذلك عن طريق تبادل الأفكار مع الزملاء من أعضاء هيئة التدريس، ومع طلبة الدراسات العليا، إلى جانب إظهار المتقدمين لحصيلة إنجازاتهم العلمية المتميزة، وخطة مشاريعهم البحثية المستقبلية، شريطة أن تكون المشاريع المقدمة مرتبطة ببرامج الجامعة، وتسهم في تحقيق رؤيتها.

وأشارت الجامعة إلى أن شروط التقديم لبرنامج الزمالة متوفرة على موقع الجامعة الإلكتروني.

وأكدت د. نجلاء محمد النقبي، نائب مدير الجامعة لقطاع الشؤون الأكاديمية، أن برنامج الزمالة البحثية يأتي ضمن خطط الجامعة واستراتيجيتها لدعم مسيرة التنمية والتطوير والبحث العلمي في الدولة من خلال طرح برامج بحثية وأكاديمية في مختلف العلوم الإنسانية. كما ويجسد سعي الجامعة الحثيث للتوسع في برامج دراسات ما بعد الدكتوراه لتشمل مساقات علمية حيوية تمكن الطلاب من امتلاك ناصية الإبداع والتفكير والقدرة على المبادرة، وتحقيق التوازن الفكري والنفسي والمادي.