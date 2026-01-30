ترامب يصف جيروم باول بـ”الأحمق” بعد قرار تثبيت أسعار الفائدة

- 1/2
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بـ “الأحمق”، وذلك على خلفية قرار البنك المركزي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
جاء ذلك في منشور للرئيس ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي”تروث سوشيال”، حيث كتب: “يجب أن تكون الأسعار الآن أقل بكثير، خاصة وأن حتى هذا الأحمق يعترف بأن التضخم لم يعد مشكلة أو تهديدا”.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد قرر في نهاية اجتماع يناير الحفاظ على سعر الفائدة الأساسي عند مستوى %3.75 – 3.5 سنويا. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع التالي للمنظم في 18-17 مارس.
يأتي هذا الهجوم كجزء من سلسلة انتقادات متكررة وجهها ترامب لباول، حيث وصفه سابقا بـ “الثور العنيد”، وانتقده بسبب “بطء خفض أسعار الفائدة”، كما سبق للرئيس ترامب أن صرح بإمكان إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وكان ترامب قد وعد سابقا بالإعلان عن مرشحه لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أوائل عام 2026، في خطوة من شأنها أن تشكل فصلا جديدا في العلاقة المتوترة بين الرجلين.
المصدر: RT
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
