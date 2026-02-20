قدمت الفنانة السودانية, الشهيرة هدى عربي, في اليوم الثاني من حلقات البرنامج الرمضاني الشهير “أغاني وأغاني”, إحدى أغنيات الحماسة الشهيرة في السودان. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن مشاركة السلطانة, في حلقة اليوم الثاني جاءت عبر أغنية “بتريد اللطام”, والتي تغنت بها وأِعلت بها أستوديو البرنامج. أغنية “بتريد اللطام”, تعتبر من أشهر أغنيات الحماسة في الغناء السوداني, وهي من كلمات الشاعرة رقية محمد إدريس, ومن ألحان وغناء الفنان الكبير بادي محمد الطيب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. السلطانة هدى عربي تشعل أستوديو أغاني وأغاني بأغنية الحماسة الشهيرة “بتريد اللطام” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.