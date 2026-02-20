شاهد بالصورة والفيديو.. وسط ضجيج وزغاريد الحاضرين.. رجل سوداني يحتفل بتخرج زوجته من الجامعة بطريقة رومانسية “أكيد بحبها”

أثار رجل سوداني, إعجاب الجنس اللطيف, على مواقع التواصل الاجتماعي السودان, وذلك بسبب وقفته القوية والرومانسية مع زوجته في ليلة تخرجها من الجامعة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر مقطع فيديو متداول حرص الزواج على دعم زوجته خلال إحتفالها بتخرجها.

التخريج الذي أقيم بإحدى القاعات بمصر, حضره عدد كبير من الأسر السودانية, بالقاهرة, وأكد الزوج خلال حديثة لمقدم الحفل المذيع الواثق جار العلم حبه لزوجته.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر الزوجين وهما يتبادلان الأحضان في لقطات رومانسية تفاعل معها الحاضرون بالضجيج والزغاريد داخل قاعة الحفل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)