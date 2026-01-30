الأمر ليس مجرد صورة .. إنها لحظة مجمّدة من الزمن ستبقي باقية لتوثيق خطوط ضوء إرتبطت في المسارات العصبية لعقول ملايين السودانيين بأسوأ وأبشع جرائم القتل والنهب والسرقة والاغتصاب ..
■ مؤسف حقاً أن د. علي الحاج يدوس في آخر عمره علي ماتبقي من صفحات تاريخه السياسي ليرتبط بشلة ساندت مليشيات التمرد وولغت حتي أخمص قدميها في جرائم القتل والترويع التي وقفت وراءها مجموعة حمدوك ومن لفّ لفه من كلاب الصيد ولاعقي أحذية قادة وجنود التمرد السريع وقبلها موالاة إمارات الشر والخيانة ..
■ إنها ليست صورة فقط .. إنه موقف سياسي داعم للمليشيا والتمرد وإن أراد د. علي الحاج غير ذلك ..
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
