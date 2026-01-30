الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 30-01-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-30 12:13PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر البتكوين (BTCUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم 82,000$، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق تلك المكاسب، والتي يهدف من خلالها تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل.

اسماعيل الماحي

