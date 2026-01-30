مطار الشارقة يرحّب بالمسافرين القادمين من دولة الكويت

ابوظبي - سيف اليزيد - رحّب مطار الشارقة الدولي بالمسافرين القادمين من دولة الكويت الشقيقة، عبر برنامج ترحيبي خاص بدءاً من أمس ولمدة أسبوع.

يأتي ذلك احتفاء بالعلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة، وترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وترسيخاً لقيم الأخوة والتلاحم في إطار الروابط التاريخية المتينة، التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين منذ عقود، تحت شعار «الإمارات والكويت إخوة للأبد» وتجسيداً لعمق العلاقات التي تقوم على الأخوة والمحبة والتعاون المشترك.

يعكس هذا الاحتفاء متانة حركة السفر بين البلدين الشقيقين، ويسيّر مطار الشارقة 21 رحلة أسبوعية منتظمة بين الشارقة والكويت، بما يعزّز الربط الجوي ويدعم حركة التنقل والتبادل بين الشعبين الشقيقين.

وشهد استقبال الرحلة الافتتاحية القادمة من دولة الكويت الشقيقة في مطار الشارقة التحية بمرشّات المائية في مشهد احتفالي يعكس عمق العلاقات الأخوية، ويجسّد رمزية هذه المناسبة الوطنية.

ويقدّم مطار الشارقة خلال فترة الاحتفاء برنامجاً ترحيبياً متكاملاً للمسافرين القادمين من دولة الكويت الشقيقة، يتضمن تخصيص مناضد خاصة لإنهاء إجراءات مراقبة الجوازات وتقديم الضيافة الإماراتية والقهوة العربية وتوزيع الهدايا الرمزية، إلى جانب فقرات للفرق الشعبية، وتوفير ركن للتصوير وشعارات تعبّر عن عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين.