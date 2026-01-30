أحمد بن محمد يحضر افتتاح «ملتقى دبي للتوطين»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

حضر سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، افتتاح ملتقى دبي للتوطين، الذي أقيم تحت رعاية سموّه في فندق «ون آند أونلي زعبيل»، تحت شعار «شراكات راسخة لتنمية مستدامة»، بحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، وعبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومجموعة من المديرين العامين وممثلي الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، إلى جانب نخبة من القيادات والخبراء المعنيين بتنمية الكفاءات الوطنية.

وأكد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن ملتقى دبي للتوطين يُشكل منصة استراتيجية تعكس التزام دبي الراسخ ببناء منظومة متكاملة لتطوير رأس المال البشري الوطني، وتعزيز الشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات التعليمية، بما يواكب متطلبات المستقبل ويُرسّخ تنافسية الكفاءات الإماراتية في سوق العمل، ورؤية القيادة الرشيدة بالاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وخلال الحدث، أطلق مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، مبادرة «طموح دبي»، التي تستهدف توظيف 5000 إماراتي في القطاع الخاص خلال العام الجاري، وتنفيذ برامج تدريبية ومعرفية تستهدف 20.000 طالب وخريج إماراتي هذا العام، بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص.

وفي كلمته خلال الملتقى، أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، التزام مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي بتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية في دبي، وأثنى معاليه على جهود الشركاء في دعم مستهدفات التوطين، وإتاحة الفرص أمام الشباب الإماراتي للمشاركة الفاعلة في سوق العمل، مشيداً بالتزام الشركاء ومساهماتهم الفاعلة في دعم التنمية في دبي، وترسيخ مكانتها نموذجاً ملهماً للاستثمار بالإنسان وصناعة المستقبل.

محطة بارزة

خلال الملتقى، التُقِطت لسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، راعي الحفل، صورة جماعية مع الشركاء الاستراتيجيين على منصّة الحفل، وكذلك صورة جماعية مع خريجي برنامج المدير المالي، الذي يهدف إلى إعداد وتأهيل 29 من الكفاءات الوطنية البارزة في القطاع المالي، وبناء قاعدة من القادة الماليين القادرين على قيادة المؤسسات بكفاءة وفعالية.

كما التُقِطت لسموّه صورة جماعية مع الشركاء في مبادرة «طموح دبي»، الهادفة إلى تمكين الطلبة والخريجين الإماراتيين، وإعدادهم لسوق العمل، وتوسيع نطاق التوظيف في القطاع الخاص، في إطار تكاملي يجمع الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية وشركات القطاع الخاص ضمن منظومة واحدة تهدف إلى تطوير رأس المال البشري الوطني وتعزيزه وفق أولويات التنمية المستدامة في دبي.

ويمثل الملتقى محطة بارزة جمعت شركاء مسيرة التوطين في مكان واحد، متيحاً لهم فضاءً متميزاً لتبادل الآراء والأفكار والخبرات، ومسلطاً الضوء على الجهود المبذولة لدعم مستهدفات التنمية البشرية في الإمارة. حيث جسد التزام المجلس بمواصلة تسخير كل الأدوات والوسائل الممكنة لتأهيل وتمكين الكفاءات والمواهب الوطنية.