اخبار الخليج / اخبار الإمارات

رئيس الدولة يؤكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني..دعم الإمارات كل ما يعزز أمن المنطقة واستقرارها

0 نشر
0 تبليغ

رئيس الدولة يؤكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني..دعم الإمارات كل ما يعزز أمن المنطقة واستقرارها

ابوظبي - سيف اليزيد - أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً مع فخامة الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وبحث سموه والرئيس الإيراني خلال الاتصال علاقات البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.
كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها..وأكد سموه في هذا السياق حرص دولة على دعم كل المساعي والمبادرات الهادفة إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين لصالح جميع شعوب المنطقة ودولها.
وشدد الجانبان خلال الاتصال على أهمية تعزيز الحوار والحلول الدبلوماسية في معالجة مختلف القضايا بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا