رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري

ابوظبي - سيف اليزيد - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية.. بحثا خلاله العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهما الشقيقين.
كما بحثا عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها المستجدات في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها..وأكد سموه خلال الاتصال حرص دولة على دعم كل ما يصب في مصلحة الشعب السوري الشقيق وتطلعاته نحو التنمية ويحفظ وحدة سوريا وأمنها واستقرارها.
من جانبه ثمن فخامة الرئيس أحمد الشرع مواقف دولة الإمارات الأخوية الداعمة لسوريا وتطلعات شعبها وجهودها تجاه ترسيخ أسباب السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

