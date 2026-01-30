شكرا لقرائتكم خبر عن برنت يتراجع من أعلى مستوى في 5 أشهر بعد تلميحات ترامب بشأن محادثات مع إيران والان مع بالتفاصيل

تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،لتبتعد عن أعلى مستوياتها على الإطلاق ،بسبب تسارع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،وتحت ضغط دخول الدولار الأمريكي في دورة من التعافي مقابل سلة من العملات العالمية.



ورغم التراجع الحالي في أسعار المعدن الثمين الذهب، فإنه لا يزال على أعتاب تحقيق أكبر مكسب شهري منذ يناير 1980، مدعومًا بتزايد إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة، في ظل استمرار وتصاعد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إلى جانب تجدد المخاوف بشأن الأصول الأمريكية.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بحوالي 5.0% إلى (5,112.57$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (5,378.25$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (5,451.02$).



•عند تسوية الأسعار يوم الخميس، فقد المعدن الثمين "الذهب" نسبة 0.7% ، في أول خسارة في غضون التسعة أيام الأخيرة ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بعدما سجل في وقت سابق من التعاملات أعلى مستوي على الإطلاق عند 5,598.13 دولاراً للأونصة.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.6% ،ضمن دورة تعافي على المدى اللحظي من أدنى مستوى في أربع سنوات ،عاكساً استمرار انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



يأتي انتعاش العملة الأمريكية مدعومًا بتصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" حول قرب إعلان مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي،وفي وقت سادت فيه حالة من التفاؤل بإمكانية تجنّب إغلاق حكومي وشيك في الولايات المتحدة.



أوضح ترامب أنه يعتزم الكشف عن اسم المرشح لخلافة رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" في وقت لاحق من يوم الجمعة، وذلك عقب تقارير أشارت إلى زيارة محافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق "كيفن وارش" إلى البيت الأبيض، ما عزز توقعات الأسواق باختيار شخصية تميل إلى تشديد السياسة النقدية، وهو ما وفر دعمًا إضافيًا للدولار.



نفى وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" يوم الأربعاء، التقارير التي أشارت إلى احتمال تدخل الولايات المتحدة في سوق العملات، في ظل ترقب التدخل في الين الياباني ووصول الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ سنوات.



قال بيسنت: لطالما انتهجت الولايات المتحدة سياسة الدولار القوية، ولكن هذه السياسة تعني وضع أسس سليمة.وأضاف:إذا كانت لدينا سياسات سليمة، ستتدفق الأموال. نحن نعمل على خفض عجزنا التجاري، وبالتالي سيؤدي ذلك تلقائياً إلى تعزيز قوة الدولار مع مرور الوقت.



مجلس الاحتياطي الفيدرالي

•في ختام اجتماعه الدوري الأول للسياسة النقدية هذا العام، وتماشيًا مع معظم التوقعات، أبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أسعار الفائدة دون أي تغيير يذكر عند نطاق (3.50%- 3.75% )،والذي يعد أدنى مستوى منذ سبتمبر 2022.



•لم يكن القرار بالإجماع؛ حيث صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) بأغلبية 10 أعضاء مقابل اعتراض عضوين (ستيفن ميران وكريستوفر والر) طالبا بخفض إضافي قدره 25 نقطة أساس.



•قال الاحتياطي الفيدرالي:توضح المؤشرات المتاحة إلى أن النشاط الاقتصادي في البلاد يتوسع بوتيرة "ثابتة"، وأوضح الفيدرالي الأمريكي:أن التضخم لا يزال مرتفعاً إلى حدّ ما، وأن مؤشرات سوق العمل تٌظهر بعض الاستقرار.



•وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول": إن السياسة النقدية الحالية " مناسبة"،وأضاف باول: أن أعضاء لجنة السياسة النقدية "في وضع جيد لتحديد مدى و توقيت أي تعديلات إضافية على أسعار الفائدة.



الفائدة الأمريكية

•عقب الاجتماع ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : ارتفع تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع مارس من 82% إلى 88% ،وتراجع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس من 18% إلى 12%.



•ولا يزال المستثمرون يسعرون وجود خفضين في سعر الفائدة الأمريكية على مدار العام المقبل ،في حين توقعات الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى خفض واحد بمقدار 25 نقطة أساس.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى متابعة تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



توقعات حول أداء الذهب

قال كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد "تيم ووترر": إن اختيار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي قد يميل إلى نهج أقل تيسيرًا، وانتعاش الدولار، ودخول الذهب في منطقة ذروة الشراء، كلها عوامل ساهمت في انخفاض سعر المعدن النفيس.



وقال "مات سيمبسون"، كبير المحللين فى شركة ستون إكس: لقد أثرت الشائعات حول تولي كيفن وارش رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الذهب خلال التداولات الآسيوية.



التعاملات الشهرية

•على مدار تعاملات يناير، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، فأسعار الذهب مرتفعة حتى اللحظة بحوالي 20% ،على وشك تحقيق سادس مكسب شهري على التوالي ، وبأكبر مكسب شهري منذ يناير 1980.



•يعاذ هذا المكسب الشهري الأضخم فى قرابة النصف قرن إلى الإقبال الكبير من البنوك والمؤسسات والأفراد على شراء المعدن الثمين كأفضل استثمار بديل ،في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية ،بالإضافة إلى تجدد مخاوف الأصول الأمريكية بسبب سياسيات ترامب المتقلبة.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت يوم الخميس بنحو 0.85 طن متري، لينزل الإجمالي إلى 1,086.53 طن متري ،متخلياً عن إجمالي 1,087.38 طن متري" الذي يعد أعلى مستوى منذ 3 مايو 2022 ".



نظرة فنية

