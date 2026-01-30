والي الجزيرة يشيد بتدخلات الهلال الأحمر السوداني في العمل الإنساني

ود مدني - ولاية الجزيرة أشاد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة لدى لقائه بمكتبه صباح الجمعة أعضاء اللجنة المركزية للهلال الأحمر السوداني برئاسة الدكتور عبد الرحمن بالعيد رئيس اللجنة المركزية بتدخلات الهلال الأحمر السوداني في العمل الإنساني قبل واثناء وبعد الحرب ودعم الصحة والتعليم الإيواء الإستجابة للطوارئ، مجدداً الإلتزام بدعم جهود المنظمات الوطنية والعالمية. من جانبه أشاد رئيس الوفد بسرعة تطبيع الحياة وتعافي الولاية، معلناً أن الزيارة تستهدف الوقوف على أداء الهلال الأحمر بالولاية والسبل الكفيلة بتطوير العمل الإنساني وأداء الجمعية وتعزيز جهود تنمية الموارد الذاتية للجمعية بما يسهم في الخروج من دائرة الإعتماد على الدعم الخارجي. فيما لفت الأستاذ سمير عثمان المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر بالولاية لإهتمام حكومة الولاية بالجمعية، مجدداً الإلتزام بإستمرار برامج الجمعية في الفترة المقبلة. سونا

