اخبار العالم

بريطانيا والصين تطلقان شراكة استراتيجية شاملة

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت المملكة المتحدة والصين شراكة استراتيجية شاملة تهدف إلى توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات البريطانية في السوق الصينية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز فرص العمل في بريطانيا.

 

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى بكين، حيث اتفق الجانبان على توسيع الشراكات في قطاعات الخدمات الصحية والمالية والمهنية والقانونية، إضافةً إلى التعليم والتدريب، إلى جانب إجراء دراسة جدوى مشتركة لبحث التفاوض على اتفاقية ثنائية لتجارة الخدمات، بما يوفر إطاراً قانونياً واضحاً لعمل الشركات البريطانية في الصين.

وشملت الاتفاقات تخفيف الصين متطلبات التأشيرة للمواطنين البريطانيين للزيارات القصيرة، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم والصحة والأمن الغذائي والصناعات ، فضلاً عن توقيع حزمة من الاتفاقيات الهادفة إلى تعزيز التنسيق الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بما يعكس متانة العلاقات الثنائية وحرص الجانبين على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

