مصدر مطلع يحسم الجدل: الأسماء الثلاثة المتداولة لرئاسة الوزراء "غير صحيحة"

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المصدر في حديث للسومرية نيوز، إن "جميع الأسماء الثلاثة التي جرى تداولها في الساعات الماضية عبر منصات التواصل وبعض الوسائل الإعلامية لمنصب رئيس الوزراء غير صحيحة"، مبيناً أن "هناك جهات تحاول خلط الأوراق وإرباك المشهد السياسي في الوقت الراهن".

وأضاف المصدر أن "الإطار التنسيقي سبق وأن أعلن رسمياً ترشيح نوري المالكي للمنصب"، مشدداً على أنه "لغاية الآن لا يوجد أي تغيير في هذا الموضوع، ولا صحة لوجود بدلاء أو انسحابات من هذا الترشيح".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الساحة السياسية ضجيجاً حول تسريبات متضاربة عن "بورصة أسماء" بديلة، وهو ما وضعه المصدر في خانة "التكهنات الإعلامية" التي لا تستند إلى قرارات رسمية من داخل أروقة قادة الإطار.

