انطلاق فعاليات أسبوع النزال لليلة الساموراي في “بوليفارد سيتي”

دبي - فريق التحرير: انطلقت اليوم (الثلاثاء) في المسرح العالمي بمنطقة بوليفارد سيتي فعاليات أسبوع النزال لليلة الساموراي Ring V: Night of the Samurai، ضمن فعاليات موسم الرياض ٢٠٢٥، في حدث احتفى بوصول أبرز نجوم الملاكمة المشاركين في الأمسية العالمية المرتقبة، وجسّد الانطلاقة الرسمية لأسبوع النزال.

وشهدت الفعالية توافد كوكبة من الملاكمين العالميين على السجادة الحمراء، يتقدمهم ريتو تسوتسومي، وليوباردو كوينتانا، وتايغا إيماناغا، وإريدسون غارسيا، وويليبالدو غارسيا، وكينشيرو تيراجي، وجونتو ناكاتاني، وسيباستيان هيرنانديز، وصولًا إلى ألان بيكاسو والنجم الياباني ناويا إينوي، وسط حضور إعلامي واسع وتفاعل جماهيري كبير.

وتأتي فعالية Grand Arrivals تمهيدًا للنزال الكبير “Ring V: Night of the Samurai”، الذي يجمع بين الياباني ناويا إينوي والمكسيكي ألان بيكاسو، والمقرر إقامته السبت المقبل على أرض مسرح “محمد عبده أرينا by بنك الإمارات دبي الوطني” في بوليفارد سيتي.

وكان معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، قد أعلن عن طرح تذاكر النزال، مؤكدًا أن الحدث يحظى بزخم عالمي كبير، خاصة بعد المؤتمر الصحفي الذي أُقيم مؤخرًا في العاصمة اليابانية طوكيو، وشهد حضور نخبة من نجوم الملاكمة واهتمامًا إعلاميًا واسعًا من جماهير الملاكمة حول العالم.

وتتضمن بطاقة “ليلة الساموراي” خمس مواجهات رسمية قوية، حيث يلتقي الياباني ريتو تسوتسومي، أحد أبرز الأسماء الصاعدة في وزن الريشة، مع المكسيكي ليوباردو كوينتانا في نزال من ثماني جولات، فيما يخوض الياباني تايغا إيماناغا مواجهة من عشر جولات في وزن الخفيف أمام الكولومبي إريدسون غارسيا، في اختبار مهم لقدراته أمام خصم يتمتع بالقوة والخبرة. وفي نزال على الألقاب، يصطدم المكسيكي ويليبالدو غارسيا بالياباني كينشيرو تيراجي في مواجهة من ١٢ جولة على لقب الاتحاد الدولي للملاكمة IBF في وزن السوبر فلاي، بينما يشهد وزن البانتام نزالًا مرتقبًا من ١٢ جولة يجمع بطل العالم الياباني جونتو ناكاتاني، حامل حزام WBC، بالمكسيكي سيباستيان هيرنانديز.

وتُختتم الأمسية بالمواجهة الرئيسية التي تجمع بطل العالم الياباني ناويا إينوي، حامل ألقاب WBA وWBC وIBF وWBO في وزن السوبر بانتام، بالمتحدي المكسيكي ألان بيكاسو، في نزال من ١٢ جولة للدفاع عن الألقاب العالمية، في قمة منتظرة تجمع اثنين من أبرز نجوم هذه الفئة.

ويشهد يوم غدٍ الأربعاء اليوم الثاني من أسبوع النزال، حيث تُقام التدريبات المفتوحة أمام الجماهير ووسائل الإعلام، في أجواء تتيح لعشاق الملاكمة متابعة استعدادات النجوم عن قرب قبل ليلة المواجهة الكبرى.

ويُنقل الحدث عالميًا عبر منصة DAZN، وبشكل حصري داخل اليابان عبر Lemino، ليصل إلى ملايين المشاهدين حول العالم.

وتواصل هذه الليلة ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة عالمية للملاكمة والفعاليات الكبرى، ضمن سلسلة من الأحداث النوعية التي يحتضنها موسم الرياض، وتؤكد دوره في استقطاب أبرز النجوم وتقديم تجارب ترفيهية عالمية المستوى.