مصير ستارمر ما بين الشوكة والسكين

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أظهر استطلاع بريطاني جديد للرأي أن نصف الناخبين يعتقدون أن كير ستارمر سيُستبدل برئيس وزراء جديد بحلول نهاية عام ٢٠٢٦.

تتزايد التكهنات بأن رئيس الوزراء البريطاني سيواجه تحديًا في الأشهر المقبلة، ويعتقد كثير من الناخبين أن إقالة السير كير مسألة وقت لا أكثر.

ويعتقد نصف المشاركين في الاستطلاع، وفقًا لاستطلاع حصري أجرته مؤسسة YouGov لصالح قناة (سكاي نيوز)، أن السير كير ستارمر سيُستبدل برئيس وزراء جديد بحلول نهاية عام ٢٠٢٦.

ويأتي هذا في ظل استمرار القلق داخل صفوف حزب العمال بشأن موقف الحزب في استطلاعات الرأي، حيث تُشير الشائعات إلى أن بعض الشخصيات البارزة تُخطط للتحرك في حال لم تُحقق الانتخابات المحلية في مايو/أيار نتائج جيدة.

أسماء للخلافة

وقد طُرحت أسماء وزير الصحة ويس ستريتينغ، وعمدة مانشستر الكبرى آندي بورنهام، ووزيرة الداخلية شبانة محمود، ونائبة رئيس الحزب السابقة أنجيلا راينر، كمرشحين محتملين للمنافسة.

وصرحت رئيسة حزب العمال آنا تورلي لقناة سكاي نيوز في نهاية الأسبوع بأن السير كير سيظل "بالتأكيد" رئيسًا للوزراء في عيد الميلاد المقبل، إلا أن العديد من الناخبين يُخالفونها الرأي.

ويعتقد 31% أن رئيس الوزراء "سيُستبدل على الأرجح" بحلول هذا الوقت من العام المقبل، بينما يقول 19% إنه "سيغادر" مقر رئاسة الوزراء "قطعاً".

كما يعتقد 35% فقط من المشاركين في الاستطلاع أن لديه فرصة للبقاء في منصبه.

كما كان هناك تقييم قاسٍ لإدارة الحكومة للاقتصاد، حيث أفاد 71% من المشاركين في استطلاع YouGov/Sky News أن الاقتصاد قد تدهور خلال الاثني عشر شهراً الماضية، بينما قال 7% فقط إن الأمور قد تحسنت.

وأبدى 2041 شخصاً - تم استطلاع آرائهم بين 21 و22 ديسمبر - نظرة متشائمة إلى حد ما بشأن أوضاعهم المالية.

ويعتقد 15% فقط أن وضعهم المالي سيتحسن خلال العام المقبل، بينما يعتقد 40% أنه سيتدهور، ويتوقع 39% أن يبقى على حاله تقريباً.

مع ذلك، يبدو أن التشاؤم قد خفّ قليلاً مقارنةً بالتداعيات المباشرة لميزانية نوفمبر المرتقبة.

وقبل شهر، قال 56% إنهم يتوقعون تدهور أوضاعهم المالية، بينما قال 75% إن الحكومة تُدير الاقتصاد بشكل سيئ.

استطلاع منفصل

ويُشير استطلاع رأي منفصل أجرته مؤسسة YouGov وشمل أكثر من 2200 شخص إلى أن حزب العمال لا يزال في المركز الثاني في استطلاعات الرأي، لكنه ارتفع بنقطتين مئويتين عن الأسبوع الماضي، ليبلغ الآن 20%.

ولا يزال حزب الإصلاح البريطاني متصدرًا من حيث نوايا التصويت، لكن حزب نايجل فاراج تراجع من 28% إلى 25% أسبوعيًا.

ويحتل حزب المحافظين المركز الثالث بفارق ضئيل بنسبة 19% (ارتفاعًا من 17%)، يليه الديمقراطيون الليبراليون بنسبة 15% (ارتفاعًا من 14%)، وكذلك حزب الخضر (انخفاضًا من 17% الأسبوع الماضي).