الصين تعتزم إطلاق سياسة لمواجهة تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي الصينية أن الصين ستكشف عن سياسات جديدة لمعالجة تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف، في ظل تسارع تبني التكنولوجيا الذي أعاد تشكيل سوق العمل في البلاد.

وقالت الوزارة، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثلاثاء، إن وثيقة رسمية ستصدر قريباً للاستجابة لتأثيرات الذكاء الاصطناعي وتعزيز فرص التوظيف، بحسب وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وأضافت أنه إلى جانب السياسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، ستطرح السلطات أيضاً إجراءات دعم موجهة للتوظيف في القطاعات الرئيسية، كما ستوسع نطاق المساعدات للفئات ذات الأولوية، بما في ذلك خريجو الجامعات وغيرهم من الباحثين الشباب عن عمل.