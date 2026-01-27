سعر الغاز الطبيعي يفقد جميع أرباحه-توقعات اليوم 27-1-2026

لامس سعر الغاز بتداولات يوم أمس مستوى 6.150$ ومن ثم ليتعرض لضغوط سلبية قوية ليجبره ذلك على فقد جميع أرباحه بخروجه من محاور القناة الصاعدة واستقراره دون الدعم المتمركز عند 4.100$.

ما سبق يؤكد دخول السعر بحالة من عدم الاستقرار لننصح اتخاذ الحيادية بتداولات هذه الفترة لحين تأكيد الاتجاه العام للتداولات القادمة, نود التنويه إلى أن محاولة هبوط السعر دون مستوى 3.450$ قد يجبره على تكبد خسائر جديدة باستهدافه لمستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي من جديد والذي يتمركز حاليا عند 3.030$, أما استعادة الميل الصاعد بتطلب تقديمه لإغلاق يومي جديد فوق مستوى 4.220$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.450$ و 4.250$

توقعات السعر لهذا اليوم: حيادي