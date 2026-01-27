سعر الباوند مقابل الين يصطدم بالدعم-توقعات اليوم 27-1-2026

أنهى سعر البلاتين الاندفاع الصاعد الأخير بملامسته لمستوى 2919.00$ ومن ثم ليبدأ بتفعيل محاولات جني الأرباح لنلاحظ هبوطه بذلك نحو 2565.00$, تؤول التداولات التصحيحية الحالية لخروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء ليؤكد ذلك تأجيل السعر للمحاولات الصاعدة بتداولات الفترة الحالية.

مما سبق, نتوقع تقديم السعر لبعض التداولات المختلطة تحديدا باستقراره المتكرر دون مستوى 2710.00$ ليزيد ذلك من فرص استهدافه لمحطات تصحيحية إضافية قد تمتد نحو 2550.00$ و2465.00$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 2550.00$ و 2710.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي