شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يجني بعض الأرباح– توقعات اليوم 27-1-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-01-27 05:19AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
أنهى سعر البلاتين الاندفاع الصاعد الأخير بملامسته لمستوى 2919.00$ ومن ثم ليبدأ بتفعيل محاولات جني الأرباح لنلاحظ هبوطه بذلك نحو 2565.00$, تؤول التداولات التصحيحية الحالية لخروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء ليؤكد ذلك تأجيل السعر للمحاولات الصاعدة بتداولات الفترة الحالية.
مما سبق, نتوقع تقديم السعر لبعض التداولات المختلطة تحديدا باستقراره المتكرر دون مستوى 2710.00$ ليزيد ذلك من فرص استهدافه لمحطات تصحيحية إضافية قد تمتد نحو 2550.00$ و2465.00$ على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 2550.00$ و 2710.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي