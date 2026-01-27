سعر النحاس يكرر التذبذب دون الحاجز-توقعات اليوم 27-1-2026

لامس سعر النحاس بتداولات يوم أمس الحاجز المتمثل بمستوى 5.9700$ وليستقر دونه ليتأثر باستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية تحديدا بخروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء ليضطر لتقديم تذبذب جانبي بثباته قرب 5.8300$.

نتوقع تأثر السعر بحالة من عدم الاستقرار نتيجة لاستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية مع توفر فرصة للتسلل نحو 5.7200$ وبتعرضه لضغوط سلبية قد يضطر لإعادة اختبار الدعم المستقر قرب 5.5100$ , أما نجاحه بتجاوز الحاجز والثبات أعلاه سيعزز ذلك فرص تسجيله لمكاسب جديدة قد تمتد نحو 6.1200$ و6.2400$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.7500$ و 6.000$

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع