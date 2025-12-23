برعاية سعودية.. توقيع اتفاقية لتبادل 2900 أسير في اليمن

وقَّع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، محمد آل جابر، اليوم، اتفاقية لتبادل المحتجزين في اليمن، تحت إشراف مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي ستمكن كل المحتجزين من العودة إلى أسرهم.

وقال السفير آل جابر عبر حسابه في منصة "إكس": "أشيد بجهود فريقه في التفاوض من الطرفين الذين نجحوا في التفاهم والتوصل إلى هذا الاتفاق الذي يعالج قضية ذات بعد إنساني، ويعزز من جهود التهدئة وبناء الثقة في اليمن".

يذكر أن ذلك جاء بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وبالتعاون مع الحكومة اليمنية، وبجهود ومساعٍ من سلطنة عمان.

وتتضمن صفقة التبادل 2900 أسير، على ما أفاد مسؤولون من الجانبين اليوم الثلاثاء.

وأجرى مسؤولون من الجانبين مناقشات لنحو أسبوعين في مسقط، عاصمة سلطنة عمان، وهي وسيط رئيسي في النزاع المستمر منذ أكثر من 10 أعوام.