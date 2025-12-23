شكرا لقرائتكم خبر جمعية الإيمان للخدمات الخيريه ورعايه مرضى السرطان تستعد لإطلاق فعالية دوائر الحياة بجدة للتوعية بالسرطان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد جمعية الإيمان للخدمات الخيريه و رعاية مرضى السرطان في مدينة جدة لتنظيم فعالية توعوية بعنوان «دوائر الحياة» (Circles of Life)، التي تهدف إلى نشر الوعي بأهمية الفحص المبكر، وتشجيع تبنّي نمط حياة صحي يشمل التغذية السليمة، وممارسة الرياضة ، والنوم الصحي، وإدارة التوتر، وذلك يوم السبت الموافق 27 ديسمبر 2025 على كورنيش الواجهة البحرية، بمشاركة عدد من الجهات الصحية والطبية والرياضية والمجتمعية.

ويشهد الحدث حضور عدد من المتعافين والمتعايشين مع المرض، إلى جانب جمهور من مختلف الفئات العمرية، حيث تتضمن الفعالية عروضًا رياضية بقيادة فريق Jeddah Cyclist، وبوثات توعوية وصحية، وجلسات دعم نفسي، إضافة إلى أنشطة فنية وترفيهية وموسيقية.

وقال سعادة الأستاذ ياسر محمد عبده يماني، رئيس مجلس إدارة جمعية الإيمان للخدمات الخيريه ورعاية مرضى السرطان:

«تشهد المملكة اليوم تحولًا نوعيًا في مستوى الوعي الصحي، وتأتي هذه الفعالية امتدادًا لرسالتنا في تمكين المجتمع من الوقاية والمعرفة.

نركز على جانبين أساسيين: أهمية الكشف المبكر ودوره الحاسم في تحسين نسب الشفاء، وتعزيز نمط حياة صحي يقي من كثير من المخاطر.

وما يميز “دوائر الحياة” أنها فعالية قريبة من الناس، تُقام في فضاء مفتوح وبأسلوب تفاعلي يجعل الصحة خيارًا حياتيًا سهلًا ومتاحًا للجميع».

وأضاف: «نفخر بمشاركة المتعافين والمتعايشين مع المرض، فهم مصدر إلهام وأمل، ونثمّن تعاون شركائنا من الجهات الصحية والجامعات والرياضيين والمتطوعين وكل من أسهم في إنجاح هذا العمل. دعوتنا لكل فرد: تعرّف على صحتك، افحص مبكرًا، وتحرك أكثر. صحتك تبدأ بخطوة».

وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود الجمعية لرفع مستوى الوعي الصحي حول أهمية الكشف المبكر عن السرطان، وتعزيز ثقافة الحياة الصحية، والتشجيع على ممارسة النشاط البدني كأحد أفضل وسائل الوقاية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة والوقاية من الأمراض.

ودعت جمعية الإيمان الجمهور إلى الحضور والمشاركة والاستفادة من الفعاليات والنشاطات المتاحة طوال اليوم، ابتداءً من الساعة 4 مساءً وحتى 10 مساءً.

ويشارك في الفعالية عدد من الجهات الطبية والأكاديمية، من بينها مستشفى الدكتور غسان فرعون، وجامعة جدة، وجامعة الملك عبدالعزيز إلى جانب مختصين صحيين يقدمون فحوصات واستشارات حول السرطانات القابلة للكشف المبكر بالتعاون مع الجمعية.