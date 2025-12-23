شكرا لقرائتكم خبر عن إس تي سي تستكمل دمج أعمال ذراعها الإعلامية ونقل أعمالها من الإمارات إلى للسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت عملة بيتكوين يوم الثلاثاء، منهية موجة تعافٍ قصيرة، في ظل استمرار حذر المتعاملين تجاه العملات المشفرة، بينما ساهم ترقب صدور بيانات اقتصادية أميركية مهمة في تعزيز أجواء العزوف عن المخاطرة.

وانخفضت بيتكوين بنسبة 2.6% إلى 87,655.0 دولار بحلول الساعة 08:42 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (13:42 بتوقيت غرينتش). وكانت أكبر عملة مشفرة في العالم قد تعافت خلال الأسبوع الجاري لتصل إلى مستوى 90,000 دولار، قبل أن تعود للتراجع يوم الثلاثاء.

كما تراجعت أسعار العملات المشفرة الأوسع نطاقًا عقب تعافٍ قصير الأمد، غير أن الخسائر ظلت محدودة نسبيًا في ظل ضعف أحجام التداول بسبب عطلات نهاية العام.

تعثر تعافي بيتكوين مع ترقب بيانات أمريكية

تأثر تعافي بيتكوين الأخير جزئيًا بالحذر الذي يسبق صدور بيانات اقتصادية أميركية رئيسية مرتقبة في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن تُظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث تباطؤًا طفيفًا في النمو مقارنة بالربع السابق، لا سيما في ظل تذبذب الإنفاق الاستهلاكي وتراجع زخم سوق العمل.

كما يُنتظر صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أكتوبر، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأي مؤشرات إضافية على تباطؤ الاقتصاد الأميركي، ولا سيما على صعيد التضخم، من شأنها أن تفتح المجال أمام مزيد من خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

غير أن محللين حذروا من أن البيانات الاقتصادية لشهر ديسمبر والربع الرابع ستكون على الأرجح أكثر دلالة على أوضاع الاقتصاد الأميركي، نظرًا لأن قراءات أكتوبر ونوفمبر ربما تأثرت بتداعيات إغلاق حكومي مطول.

شركة «ستراتيجي» توقف شراء البيتكوين وتعزز احتياطياتها النقدية

أوقفت شركة Strategy Inc (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز MSTR)، والتي تُعد أكبر شركة مالكة لعملة بيتكوين في العالم، مشترياتها من العملة المشفرة خلال الأسابيع الأخيرة، وعمدت إلى زيادة احتياطياتها النقدية، في خطوة تعكس استعدادها لاحتمال تراجع أسعار العملات المشفرة.

وقالت الشركة في إفصاح تنظيمي إنها جمعت 748 مليون دولار خلال الأسبوع المنتهي في 21 ديسمبر، دون أن تشتري أي بيتكوين خلال تلك الفترة. وكانت الشركة قد اشترت في وقت سابق من ديسمبر ما يقارب 2 مليار دولار من بيتكوين، لترتفع حيازتها الإجمالية إلى 671,268 بيتكوين.

وتراجعت أسهم الشركة خلال الأشهر الأخيرة، وسط مخاوف متزايدة بشأن الجدوى طويلة الأجل لاستراتيجيتها المعتمدة على بيتكوين.

وفي وقت سابق من ديسمبر، أُشير إلى أن «ستراتيجي» أنشأت احتياطيًا بقيمة 1.4 مليار دولار لتغطية توزيعات الأرباح ومدفوعات الفائدة المستقبلية المرتبطة بالتزاماتها الرأسمالية المتعددة، في ظل مخاوف من أن يؤدي استمرار تراجع أسعار بيتكوين إلى اضطرار الشركة لبيع جزء من حيازاتها للوفاء بالتزاماتها.

وقد تراجعت القيمة السوقية لأسهم الشركة الرئيسية بنحو 50% خلال عام 2025، فيما زادت الضغوط بعد استبعاد السهم من الانضمام إلى أحد مؤشرات MSCI الرئيسية.

أسعار العملات المشفرة اليوم: العملات البديلة تتراجع مع البيتكوين

أوقفت أسعار العملات المشفرة الأوسع نطاقًا موجة التعافي الأخيرة، وتراجعت متأثرة بحركة بيتكوين.

وانخفضت عملة إيثر (Ether)، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، بنسبة 3.7% إلى 2,941.48 دولار. كما تراجعت عملة BNB بنسبة 1.7% إلى 848.51 دولار، في حين هبطت عملة XRP بنسبة 2.2% إلى 1.88 دولار.