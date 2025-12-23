الاقتصاد

سعر سهم معادن (1211) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 23-12-2025

2025-12-23 00:06AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انزلق سعر سهم أسمنت المنطقة الشمالية (3004) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى المقاومة 7.40 ريال، ليستهدف مستوى الدعم 6.90 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

