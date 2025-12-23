الاقتصاد

سعر النفط الخام في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 23-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-23 00:16AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع قليلاً سعر سهم أعمال (AHCS) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من فرص تعافي السهم على المدى القريب، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 0.821 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 0.869 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

