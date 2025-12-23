سعر النفط الخام في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 23-12-2025

تراجع قليلاً سعر سهم أعمال (AHCS) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من فرص تعافي السهم على المدى القريب، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 0.821 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 0.869 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد