سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يستعد لكسر دعم محوري – توقعات اليوم – 23-12-2025

انخفض سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتماسك مستوى المقاومة الحالي 89,000$، ليواجه ضغوطاً بيعية واضحة تزامنت مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية بعد وصولها إلى مناطق تشبع شرائي، ما دفع السعر للدخول في حركة تصحيحية محدودة.

وفي المقابل ارتكز السعر إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في محاولة لاكتساب زخم إيجابي قد يساعده على التعافي واستئناف الصعود من جديد، خاصة في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، واستمرار تداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.