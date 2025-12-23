سعر الدولار مقابل الفرنك يتعرض للسقوط الحر – توقعات اليوم – 23-12-2025

انخفض سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 1.3800، خاصة مع اصطدام الزوج بالتزامن من ذلك بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما عرض الزوج للضغط السلبي المضاعف، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، ليستعد حالياً بكسر مستوى الدعم المحوري 1.3730، ولكن في المقابل مما سبق نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما قد يكبح من خسائر الزوج القادمة.